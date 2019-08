Nach einer deutlichen Aufwärtsbewegung bei den Preisen für Chemieanlagen im ersten Quartal 2019 hat die Entwicklung zur Jahresmitte hin deutlich an Dynamik verloren. Stand Ende März noch ein Plus von 1,03 % zu Buche, legten Chemieanlagen insgesamt zwischen April und Juni lediglich um 0,34 % zu. Die Ursache dafür ist, dass in fast allen für Chemieanlagen relevanten Gewerken nur moderate Preissteigerungen zu verzeichnen waren, während das Statistische Bundesamt in zwei Gewerken sogar rückläufige Preise dokumentiert hat. Lediglich Maschinen und Apparate legten mit 0,89 % in etwa gleich stark zu wie in den Quartalen zuvor. Erstmals im Minus (-0,28 %) waren dagegen Rohrleitungen, bei denen in den vergangenen Jahren von Quartal zu Quartal relativ hohe Zuschläge zu verzeichnen waren. So legten diese beispielsweise im ersten Quartal 2018 um 2,42 % zu und verteuerten sich seit 2016 ununterbrochen. Das Gewerk umfasst neben Rohrleitungen aus Stahl und Edelstahl auch Armaturen aus diesen Materialien.

Prozessleittechnik verliert

Im Gewerk Prozessleittechnik sind die Preisentwicklungen für Mess- und regeltechnische Geräte sowie für Automatisierungssysteme und PLT-Montagematerial ...

