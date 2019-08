Der Chef der indischen Kaffeehauskette "Cafe Coffee Day" war ein glühender Verfechter der europäischen Kaffeekultur. Sein Vorbild: Tchibo. In Indien ist sein überraschender Tod zu einem Politikum geworden.

Die Idee, eine Kaffeehaus-Marke zu gründen, kam VG Siddhartha, als er ein Mitglied der Familie Herz traf, den Eigentümern der Hamburger Kaffeedynastie Tchibo. Der Inder Siddhartha wusste, dass die bekannteste deutsche Kaffeemarke 1949 in Hamburg mit einem kleinen Outlet begann und sich zur zweitgrößten Kaffeerösterei Europas entwickelte. "Wenn Tchibo es in 40 Jahren so weit bringen konnte, warum nicht auch wir", sagte Siddhartha, der in eine alte Familie von Kaffeeplantagenbesitzern hineingeboren wurde, 2016 in einem Interview mit der Zeitung "The Times of India". "Tchibo hat mich inspiriert, eine Marke zu gründen."

Siddhartha eröffnete 1996 den ersten Laden, zu einer Zeit, als kaum ein Inder mit dem Konzept eines Cafés etwas anzufangen wusste. Es folgte ein beeindruckender Aufstieg zu Indiens bekanntester Kaffeemarke, mit weit mehr Filialen in Indien als Starbucks. Siddhartha und sein Imperium wurden zum Symbol einer aufstrebenden indischen Mittelschicht und des wirtschaftlichen Aufstiegs von Indien. Anfang dieser Woche nahm sich Siddhartha offenbar das Leben. Ein Land trauert - sein Tod ist auch ein Politikum im Lande.

VG Siddhartha, Gründer und Chef von Coffee Day Enterprises (CDEL), leitete die beliebte Cafe Coffee Day (CCD)-Kette mit mehr als 1752 Cafés in Indien, verglichen mit nur 140 Cafés des Konkurrenten Starbucks. Cafe Coffee Day in Indien ist das, was Starbucks in den USA ist, wenn auch eine kleinere Version mit Outlets in 243 Städten, darunter Neu-Delhi, Mumbai, Kalkutta, Pune und Bengaluru, wo es seinen Sitz hat.

In einem Brief an den Vorstand von CDEL, der erst nach dem Tod von Siddhartha öffentlich wurde, soll der 60-Jährige geschrieben haben, dass er lange gekämpft, aber schließlich aufgegeben habe, da er "keinen Druck mehr von einem der Private Equity-Partner ertragen konnte". Dieser habe ihn gezwungen, Aktien zurückzukaufen, obwohl er diese Transaktion bereits vor sechs Monaten teilweise ...

