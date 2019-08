Johnsons Mehrheit schmilzt - das macht es schwieriger, seine Brexit-Pläne durchs Parlament zu bringen. Andrew Griffith soll es richten. Wer ist der Einflüsterer, der das Land mit Radikalismus beschädigen könnte?

Es gibt Probleme, für die weiß sogar der wendige Boris Johnson keine Lösung. Vor ein paar Wochen zum Beispiel. Der neue Premier steckte im parteiinternen Wahlkampf, war auf der Suche nach Büros für seine Kampagnenzentrale. Sein Haus in London kam nicht infrage: Seine zweite Frau hatte ihn rausgeworfen. Und in die neue Wohnung, für sich und seine Freundin, traute er sich nicht: Das Paar hatte sich dort kurz zuvor so lautstark verkracht, dass sogar die Polizei anrücken musste.

Wie gut für Johnson also, dass es Andrew Griffith gibt. Der Top-Manager beim Pay-TV-Anbieter Sky stellte dem blonden Wuschelkopf sein 9,5 Millionen Pfund teures Haus im Zentrum der Stadt zur Verfügung. Und Johnsons Wahlkampf wurde in Griffiths Haus geplant. Der Kandidat empfing dort sogar Politiker zu Vorstellungsgesprächen fürs Kabinett.

Als Johnson wie erwartet Premier wurde, revanchierte er sich prompt - und ernannte Griffith zu seinem Wirtschaftsberater. Mit dem Job ist viel Einfluss verbunden; schließlich will Johnson, dass die alte Kolonialmacht Großbritannien wieder zum "großartigsten Land" der Welt aufsteigt. Dafür braucht er eine boomende Wirtschaft.

Wer also ist der Mann, der Johnson berät, der Einflüsterer, der das Land in einem Akt von wirtschaftspolitischem Radikalismus beschädigen könnte?

Zunächst einmal jemand, der sich auffällig unauffällig für den Top-Job qualifiziert ...

