Zürich (awp) - Die Group Bruxelles Lambert (GBL), an der Pargesa 50 Prozent des Kapitals und knapp 52 Prozent der Stimmen hält, übernimmt eine Mehrheitsbeteiligung am französischen IT- und Call-Center-Unternehmen Webhelp. GBL wird bis zu 0,8 Milliarden Euro für einen Anteil von bis zu 61 Prozent des Grundkapitals der Holding ...

Den vollständigen Artikel lesen ...