Purzelbaum zurück in die Voraufklärung? Wissenschaft wird jedenfalls zu Religion, wenn "1,5 Grad Celsius" eine unkritisierbare Letztbegründung ist. Die Klimadebatte braucht dringend einen Säkularisierungsschub.

Zum Größten, was das 15. Jahrhundert für uns Heutige in Schriftform bereithält, zählen die Predigten, Schriften und Briefe des italienischen Kirchenreformators Girolamo Savonarola. Der Dominikanermönch riss 1494 die Macht in Florenz an sich, nur mit der Macht seiner Worte - und dank der ekstatischen Bußbereitschaft seiner Follower. Der Furor, mit dem Savonarola die Genusssucht des Adels geißelte; die rhetorische Wucht, mit der er gegen den seelenverzehrenden Konsumismus des Klerus zu Felde zog; die Gesinnungshitze, mit der er die moralisch Verkommenen zur Umkehr bewegte - was für ein Leseabenteuer, noch heute!

Und man stelle sich vor: Die Florentiner schichteten damals Spiegel, Spielkarten, Möbel und modische Kleidung zu einem Scheiterhaufen auf der Piazza della Signoria; Sandro Botticelli eilte mit einigen seiner Bilder herbei, um sie in Flammen aufgehen zu lassen - nur um Gottes Sachwalter Savonrola zu zeigen, dass man den Herrn verstanden habe: Convertimini ad me in toto corde vestro! - Bekehrt Euch zu mir mit ganzem Herzen! Tut wahre Buße, wenn ihr Barmherzigkeit finden wollt! Und Ambulate, dum lucem hebetis ne tenebrae vos comprehendant - Wartet nicht, bis es zu spät ist, bis der Schatten euch überfällt!

Warum ich Ihnen heute mit einem florentinischen Bußprediger komme? Nun, weil es in Deutschland neuerdings ein paar klimapanische Medienschaffende gibt, die sich in Zeitungen, Zeitschriften und im gebührenfinanzierten Fernsehen wie wachtturmapokalyptische Zwerg-Savonarolas aufführen, um uns aus dem Fegefeuer des kohlenstoffbefeuerten Kapitalismus und seiner übermächtigen Wachstumszwänge zu befreien - um uns von all unseren Konsumsünden und Wohlstandseitelkeiten zu reinigen. Letzte Chance! Gehen wir jetzt nicht den Kreuzweg der Erlösung, dann nimmermehr! Aber Herrgottnochmal, wir sind zu schwach, arme Sünderlein, wir können nicht - also strafe uns, Vater Staat, damit wir dem Klimagott gefällig Gehorsam bezeigen dürfen!

Ein solcher Remix von Apokalypse-Offenbarung, augustinischer Eschatologie (sündiger Christ - Heilshoffnung) und savonarolischer Bußbereitschaft im Namen des Klimanotstands - das könnte höchst humorvoll sein. Wenn es denn ...

