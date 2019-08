Nicht nur das bei Flügen ausgestoßene Kohlenstoffdioxid, sondern auch die Kondensstreifen hinter den Flugzeugen erwärmen unseren Planeten. Dafür aber gibt es gleich zwei Lösungen.

Von Flugzeugen verursachte Kondensstreifen bewegen Verschwörungstheoretiker schon seit den Sechzigerjahren: Sie vermuten, dass hinter den weißen Streifen im blauen Himmel eine Chemikalie steckt, mit der düstere Kräfte die Bevölkerung psychologisch gefügig machen wollen. Das ist zwar abstrus. Harmlos aber sind die Streifen am Himmel, die sich nicht selten in großflächige Schleierwolken verwandeln und stundenlang zu sehen sind, keinesfalls: Wenn sich der heiße Wasserdampf, der aus den Düsentriebwerken von Flugzeugen strömt, mit kalter Luft in der Atmosphäre mischt, entstehen winzige Tröpfchen, die gefrieren und Eiswolken bilden. Diese sogenannten Zirren reflektieren von der Erde kommende Wärmestrahlung, das heizt den Planeten auf.

So schaden die Kondensstreifen dem Klima. Und sie schaden damit auch dem Image der Airlines, die wegen ihres Ausstoßes des Treibhausgases CO2 ohnehin schon in der Kritik stehen. Die zivile Luftfahrt verursacht ungefähr zwei Prozent des vom Menschen ausgestoßenen Kohlendioxids, und ist, rechnet man den Effekt von Kondensstreifen hinein, immerhin für etwa fünf Prozent der Erderwärmung verantwortlich. Das erkannten schon 2009 Forscher mehrerer britischer und niederländischer Universitäten sowie des US-Ozean-und-Atmosphärenamtes NOAA.

Jene Technologie aber, die das Fliegen in Zukunft CO2-neutral zu machen vermag, kann auch die Kondensstreifen deutlich reduzieren. Zu diesem Ergebnis kommt eine im Juni ...

