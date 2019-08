K+S konnte am Freitag zum Abschluss der Woche das Niveau des Vortages nicht mehr verteidigen. Es ging um 1,6 % nach unten, wobei der Wert an sich in einer relativ starken Verfassung zu sein schien. Nun sieht es so aus, als würde das kürzlich erreichte 1-Jahres-Tief bei 14,18 Euro erneut getestet. Ausgehend davon würde der Wert dann sogar in einen stärkeren Abwärtstrend rutschen können, meinen die Analysten. Der Weg nach oben ist verbauter denn zuvor, nachdem nun die Obergrenze bei 15 Euro sich etwas ... (Frank Holbaum)

