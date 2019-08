Das World Gold Council hat heute die Daten für die weltweite Angebots- und Nachfrageentwicklung im Welt-Goldmarkt für das zweite Quartal 2019 veröffentlicht. Die weltweite Goldnachfrage ist um 8% gegenüber dem Vorjahr gestiegen und erreichte 1.123 Tonnen, vor allem aufgrund der weiterhin hohen Goldnachfrage von Seiten den Zentralbanken. Die Goldschmucknachfrage zog um 2% J/J an und erreichte 531,7 Tonnen. In Indien erhöhte sich die Goldnachfrage um 12% J/J (168,6 Tonnen), in China ging sie um 4% ... (Dr. Thorsten Polleit)

