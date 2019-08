04.08.2019 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der globale Aktienmarktindex gab im Wochenverlauf in EUR um -0,9% nach. Der S&P 500 verlor (in EUR) -1,1%, der europäische Aktienmarkt ging um -0,5% zurück. Der globale Schwellenländerindex fiel in EUR um - 2,2%. Die Entscheidung der FED, den Leitzinssatz um 25 Basispunkte zu senken, wurde von den Marktteilnehmern anfänglich positiv aufgenommen. Die Ankündigung des US-Präsidenten, die Zölle für Importe aus China deutlich auszuweiten, führte jedoch zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...