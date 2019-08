Der Schlachterei-Unternehmer Tönnies sorgt mit einem dummen Spruch für scheinheilige Empörung. Doch der eigentliche Skandal ist das Tabu der Demografie in der Entwicklungspolitik.

Wer schon vor zwei Jahrzehnten seine Abende mit Talkshows vor dem Fernseher verbrachte, wird sich vielleicht erinnern. Gloria von Thurn und Taxis, laut Wikipedia eine "Unternehmerin und Managerin", bekannt als einst lebenslustig-bunthaarige Braut und nunmehr Witwe des gleichnamigen Fürsten, dessen Vermögen sie erfolgreich managt, hatte 2001 in der Talkshow "Friedmann" für jene typisch bundesdeutsche Aufregung gesorgt, die sich nicht aus Taten sondern Worten nährt. Die Fürstin hatte gesagt: "Afrika hat Probleme nicht wegen fehlender Verhütung. Da sterben die Leute an AIDS, weil sie zu viel schnackseln. Der Schwarze schnackselt gerne."

Damals versuchte man solche Dinge noch eher mit Humor zu nehmen. Der "Spiegel" brachte daraufhin - in Form einer Glosse - das Bedauern zum Ausdruck, dass "der deutsche Adel seiner gerechten Strafe" entkommen sei, weil die deutschen Freiheitsbewegungen "die Guillotine vergessen" hätten. Ob das so viel geschmackvoller war als der fürstliche Schnacksel-Satz?

Nun, siebzehn Jahre später, versteht man in solchen Dingen keinen Spaß mehr. Der Fleisch-Unternehmer Clemens Tönnies, nicht nur Wurst-Essern, sondern vor allem Schalke-Fans als Aufsichtsratsvorsitzender des Ballsport-Unterhaltungsunternehmens ein Begriff, hat beim Tag des Handwerks in Paderborn im Zusammenhang mit der Klimawandel-Diskussion gesagt, man solle lieber zwanzig Kraftwerke in Afrika finanzieren, statt in Deutschland höhere Steuern auf CO2 einzuführen. "Dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen, und" - Achtung, jetzt kommt's - "sie hören auf, wenn es dunkel ist, Kinder zu produzieren."

Eine Redakteurin der örtlichen "Neuen Westfälischen" reagierte empört: "Wer mit solchen Stammtisch-Parolen öffentlich auftritt, hat ein Glaubwürdigkeitsproblem". Sie nennt das einen "platten Vorschlag …, der in üblem Rassismus gipfelt."

Mittlerweile haben auch überregionale Medien die Angelegenheit aufgegriffen - meist im Sport-Ressort. Der Urteilsspruch war einhellig: Rassismus! Oder wie ein Karikaturist präzisierte: ...

