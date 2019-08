Die schlechte Stimmung am deutschen Aktienmarkt wird sich in der neuen Woche voraussichtlich erst einmal nicht so schnell aufhellen. Nach der Androhung neuer Strafzölle gegen China durch US-Präsident Donald Trump erreichte der Handelskrieg zwischen den beiden Großmächten eine neue Eskalationsstufe und setzte die Aktienmärkte weltweit wieder schwer unter Druck. "Statt den Konflikt zu lösen, setzt Trump ...

Den vollständigen Artikel lesen ...