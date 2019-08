Facebook lässt viele Fragen zu seiner Kryptowährung Libra offen. Gesetzgeber sind verärgert, Gründer und Verbraucher wissen nicht, was sie erwartet. Was bedeutet das für Megaprojekt?

Für Martin Kreitmair wäre es "sehr lukrativ, digitale Geldbörsen für Facebooks Libra anzubieten". Der Münchner hat Tangany gegründet, ein Start-up, das Unternehmen digitale Geldbörsen auf Basis einer Blockchain anbietet. Die Blockchain ist eine von vielen Mitgliedern verwaltete Datenbank, in der Transaktionen wie in einer Kette unveränderbar aneinandergereiht werden. Weder die Unternehmen noch ihre Kunden müssten sich mit der Datenbanktechnologie und dazugehörigen Kryptowährungen beschäftigen, verspricht Kreitmair. Sie könnten die digitalen Geldbörsen einfach wie reguläre Guthabenkonten führen, dem digitalen Geld aber Befehle zuordnen, die es automatisch ausführt: Kunden eines Skigebiets in einer App etwa mit Gutschriften belohnen, wenn sie Bewegungsdaten freigeben - sodass der Betreiber des Skigebiets dadurch die Auslastung seiner Pisten prüfen kann.

Um künftig möglicherweise auch die Kryptowährung Libra in die Geldbörsen aufzunehmen, hat Kreitmair Facebooks Pläne intensiv studiert. "Noch lässt sich aus den Veröffentlichungen nicht herauslesen, wie wir als Drittanbieter Dienste entwickeln können", sagt er. "Das Projekt wirkt sehr US-lastig und auf internationale Großkonzerne zugeschnitten. Es sieht nicht danach aus, dass Facebook viele Start-ups in der Libra Association haben möchte."

Die Libra Association, sie soll der Kern von Facebooks Digitalwährung Libra sein. Als gemeinnützige Organisation, mit rund 100 Mitgliedsunternehmen, wird sie Libra verwalten und etwa entscheiden, wie viele der digitalen Münzen ausgegeben werden, wer sich dem Libra-Netzwerk anschließen darf und welche Währungen den Wert der digitalen Libra-Münzen stabil halten sollen. Sie könnte Finanzdienste einem Drittel der Weltbevölkerung anbieten - 2,4 Milliarden Menschen, die bei Facebook registriert sind.

Shopping-Paradies WhatsApp

Doch Facebook will nicht mit der digitalen Münze Geld verdienen, sondern mit der zugehörigen digitalen Geldbörse Calibra - sie soll das Netzwerk Facebook selbst und den Chatdienst WhatsApp zu einem Shopping-Paradies à la Amazon wandeln. Calibra soll die einzige Geldbörse sein, mit der Nutzer in WhatsApp und dem Facebook Messenger Libra-Münzen überweisen können. Wie Anbieter ihre Geldbörsen an Libra andocken können - möglicherweise auch das Münchner Start-up Tangany -, das ist noch völlig offen. Und das ist nur eine von vielen offenen Fragen, die Gründer, Gesetzgeber, Finanzaufseher und Investoren haben. "Es gibt aktuell zu wenig Information, als dass Verbraucher entscheiden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...