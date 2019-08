Führende Oppositions-Politiker fordern in den USA eine engere Auslegung für Waffengebrauch. Anlass ist ein Massaker in El Paso mit 20 Toten.

Nach dem Massaker in El Paso haben die Präsidentschaftsbewerber für die US-Demokraten eine Verschärfung der Waffengesetze angemahnt. "Das ist krank", sagte Kandidat und Ex-Vizepräsident Joe Biden angesichts der Bluttat mit 20 Toten. "Das geht über alles hinaus, was wir tolerieren sollten. Wir können die NRA (Waffenlobbyorganisation, Anm. d. Red.) besiegen. Wir können die Waffenhersteller besiegen."

Auch die Senatorin Amy Klobuchar prangerte die NRA an. Der Verband habe lange die amerikanische Politik dominiert - bis hin zu einem Punkt, wo er "vernünftige Gesetze, die Todesfälle und Tötungen verhindert hätten" aufgehalten habe. Bei dem Massaker in einem Einkaufszentrum in El Paso tötete ein Schütze am Samstagvormittag 20 Menschen und verletzte 26 weitere. Ein Verdächtiger wurde verhaftet.

El Pasos Bürgermeister Dee Margo bestätigte am Abend, die Polizei gehe einem rassistischen Online-Eintrag nach, der kurz vor der Tat veröffentlicht ...

