Die Käufer der Gazprom-Aktie hatten in der zweiten Julihälfte stark zu kämpfen, denn nachdem die Aktie am 4. Juli auf ein neues Jahreshoch bei 7,11 Euro angestiegen war, ging der Wert in eine Korrektur über. Sie führte zur Monatsmitte dazu, dass die 50-Tagelinie unterschritten und am 25. Juli bei 5,87 Euro ein Tief ausgebildet wurde. Der anschließende Anstieg konnte die 50-Tagelinie schnell wieder zurückgewinnen und anschließend bis auf 6,72 Euro ansteigen. Hier rannten sich die Bullen fest und ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...