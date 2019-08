In der vergangenen Woche setzte die Dialog Semiconductor-Aktie ihre dynamische Rallye sehr eindrucksvoll fort. Es gelang den Käufern, den Widerstandsbereich um 39,75 Euro zu überwinden und die Aktie am 1. August auf ein neues Jahreshoch bei 41,82 Euro ansteigen zu lassen. Am Freitag wurde aber auch die Dialog Semiconductor-Aktie von der neuen Eskalation im sino-amerikanischen Handelskrieg eingeholt. Die Anleger nutzten die letzte Gelegenheit vor dem Wochenende, Kasse zu machen, und nahmen ihre Gewinne ... (Dr. Bernd Heim)

