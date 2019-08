Die Bombardier-Aktie wurde am vergangenen Donnerstag von den Anlegern auf erneut auf Talfahrt geschickt. Damit findet der seit der seit Anfang März anhaltende Abwärtstrend seine Fortsetzung und erreicht gleichzeitig einen neuen negativen Höhepunkt. Von einem kleinen Zwischenhoch bei 1,58 Euro, das am Mittwoch ausgebildet werden konnte, rauschte die Aktie in einem Zug in die Tiefe und durchschnitt dabei die 50-Tagelinie als sei diese weiche Butter. Im Tief fiel die Aktie bis auf 1,21 Euro zurück. ... (Dr. Bernd Heim)

