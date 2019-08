Die Schaeffler-Aktie bildete im Juni und Juli auf dem Niveau von 6,06 und 6,08 Euro zweimal einen Boden aus. Von diesem Tief aus stieg die Aktie nach dem 12. Juli wieder an. Dabei wurde am 23. Juli durch einen dynamischen Anstieg von 6,34 auf 7,02 Euro die 50-Tagelinie überwunden. In der Spitze stieg der Wert zwei Tage später bis auf 7,08 Euro an. Auf diesem Niveau setzte eine Konsolidierung ein. Sie hatte zunächst den Charakter einer bullischen Flagge. Am Donnerstag setzte der Kurs jedoch auf der ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...