Haut, Knochen und Tumormodelle für individuelle Krebstherapien fertigen Forscher bereits im 3D-Drucker. Ihre Vision aber reicht bereits viel weiter - zu Organen, die Leben retten.

Tilman Ahlfeld holt eine Plastikflasche aus dem Brutkasten. Darin schwappt eine durchsichtige, rosa schimmernde Flüssigkeit. Ein Blick durch das Mikroskop zeigt, was sich darin tummelt: Zellen über Zellen, dicht gedrängt aneinander.

Diese Zellen heranzuzüchten, das ist der erste Schritt zu einem wertvollen Stoff - und zu einer Vision: menschliche Organe aus dem 3D-Drucker. Noch ist diese Vision weit weg von der Wirklichkeit. Aber Forscher nähern sich ihr mit entscheidenden Schritten. Sie fertigen kleine Organmodelle, maximal einige Zentimeter groß, um Medikamente zu testen und beispielsweise bessere Krebstherapien zu entwickeln. Und sie experimentieren mit Haut, Knochen und Knorpel aus dem 3D-Drucker. Michael Gelinsky, Professor an der Medizinischen Fakultät der Technischen Universität Dresden und für das dortige Biodrucklabor verantwortlich, glaubt, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis das erste Unternehmen sich um eine klinische Zulassung für gedruckte Haut bemüht.

Wie ein Kuchen mit Rosinen

Ahlfeld, Doktorand an der Technischen Universität Dresden, wird die Zellen aus seiner Flasche mit einem wässrigen, sogenannten Hydrogel vermengen. Diese Mischung nennt sich Biotinte. Mit ihr könnten sich eines Tages ganze Organe drucken lassen. So wie 3D-Drucker Prothesen und Plastikspielzeug, Ersatzteile für Flugzeuge und ganze Eigenheime schon heute herstellen. Diese Organe könnten Patienten helfen, die derzeit Monate oder gar Jahre auf ein passendes Spenderorgan warten. Ungefähr 9500 Patienten benötigen laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ein Ersatzorgan. Dagegen gab es im vergangenen Jahr nur 955 Organspender, Lebendspenden nicht miteingerechnet. Alleine im vergangenen Jahr sind in Deutschland 901 Menschen gestorben, die vergeblich auf ein Spenderorgan gewartet haben. Deutlich mehr also als zwei am Tag.

Ob menschliches Gewebe oder Prothesen aus Kunststoff oder Keramik - das Prinzip des 3D-Drucks ist das gleiche: Erst einmal braucht es eine dreidimensionale Vorlage, erstellt von einer speziellen Software. Schicht für Schicht bildet der Drucker diesen Entwurf nach. So wie das Gerät, das hinter einer gläsernen Scheibe in dem Institut von Gelinsky steht: An der Seite des Druckarms ist der spritzenähnliche Druckkopf befestigt. Er fährt hinab und druckt einen durchsichtigen geleeartigen Strang, bewegt sich von rechts nach links, setzt ab, fährt ein Stückchen nach oben und druckt eine zweite Schicht. Nach und nach entsteht eine gitternetzartige, dreidimensionale Struktur. In ihr befinden sich lebende, menschliche Zellen.Damit sie überleben, brauchen diese Zellen eine passende Umgebung: das Hydrogel. Das sorgt für Stabilität. Auch im menschlichen Körper sind die Zellen von einer Substanz umgeben, die ihnen als Gerüst dient. Sie nennt sich extrazelluläre Matrix. Kirsten Borchers, die am Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik Bioprinting erforscht, sagt: "Man kann es mit einem Kuchen vergleichen, in dem Rosinen verteilt sind. Die Rosinen sind die Zellen und der Teig die extrazelluläre Matrix."

Testmaterial für Kosmetika

Doch diese Substanz variiert mit dem Gewebe: Beim Knochen ist sie verhältnismäßig hart und mineralisiert, beim Knorpel hingegen sehr wasserreich und elastisch. "Um lebende Zellen drucken zu können, braucht es daher für jeden Zelltyp das richtige Hydrogel", erläutert der Physiker Peter Koltay von der Universität Freiburg. Dass ein Organ wie beispielsweise die Leber nicht nur aus einem einzigen Zelltyp besteht, sondern neben den eigentlichen Leberzellen auch noch von unterschiedlichen Arten von Blutgefäßen, den Gallengängen und Nervenfasern durchzogen ist, macht die ganze Sache noch komplizierter.

Nach dem Druck kommt das Ergebnis wieder in eine Nährlösung. Dort sollen die Zellen langsam zu einem gewebeartigen Verband heranreifen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...