Köln (ots) -



- Finnischer Hoffnungsträger suchte die gesamte Rallye über mit

dem Team nach Verbesserungen und sicherte dadurch Rang acht

- Teamkollege Gus Greensmith brillierte bei seinem zweiten Start

in einem World Rally Car mit Top-Ten-Zeiten, schied aber kurz

vor Schluss durch Unfall aus

- M-Sport-Teamchef Richard Millener bleibt vom Talent beider

Piloten überzeugt und verspricht Steigerung beim nächsten

WM-Lauf in Deutschland Nur wenige Wochen nach seinem bisher stärksten WM-Ergebnis mit Platz zwei auf Sardinien verpasste Fiesta WRC-Pilot Teemu Suninen ein erneutes Highlight. Zwar konnten Suninen und Copilot Jarmo Lehtinen bei der Rallye Finnland nicht in den Kampf an der Spitze eingreifen, dennoch überzeugte das finnische Duo beim Heimspiel mit einer konzentrierten und fehlerlosen Leistung. Nach schwierigem Auftakt erkämpfte der junge Finne einen achten Platz und setzte damit die lange Serie vom M-Sport Ford an Platzierungen in den WM-Punkterängen fort.



Beim schnellsten WM-Lauf des Jahres benötigen die Piloten maximales Vertrauen in ihr Auto und sich selbst. Bei Suninen stellte sich dieses perfekte Gefühl zu keinem Zeitpunkt des Events ein - doch gemeinsam mit dem Team probierte er verschiedene Set-up-Änderungen aus, fand einige Verbesserungen und fuhr letztlich sicher in die WM-Punkte.



Am Steuer des zweiten Fiesta WRC des Teams überzeugte Gus Greensmith bei seinem erst zweiten Auftritt in einem World Rally Car durch Zeiten auf dem Niveau seines Teamkollegen. Ebenso wie Suninen fehlte dem ansonsten im Fiesta R5 startenden Briten das ultimative Vertrauen. Dennoch lag Greensmith beständig in den Top-Ten, bis ein Missverständnis mit seinem Beifahrer Elliot Edmondson in einem Unfall mündete. Der Abflug auf Wertungsprüfung (WP) 21 "Ruuhimäki" beendete die starke Darbietung des Youngsters.



"Das war sicher nicht unsere Rallye, aber wir werden uns in Deutschland umso stärker zurückmelden", verspricht M-Sport-Teamchef Richard Millener. "Ich glaube, vom Tempo her hat uns nicht viel gefehlt, aber bei dieser Rallye brauchst du totales Vertrauen, um ans Limit zu gehen. Das fehlte Teeemu Suninen an diesem Wochenende. Dass er bei seinem Heimspiel nicht um die Top-Platzierungen kämpfen konnte, ist bitter für ihn. Wir wissen aber, was er kann. Er hat den Speed und wir werden uns gemeinsam auch wieder nach vorn kämpfen", so Millener nach dem Zieleinlauf. "Gus Greensmith zeigte beim zweiten Start in einem World Rally Car wieder eine solide Darbietung - und setzte dabei sogar Teemu unter Druck! Dass er am Samstag als Erster auf die Strecke musste, war hart für ihn, aber er hat es als Erfahrung abgebucht und lag voll auf Kurs zu einem guten Ergebnis. Schade, dass es dann heute diesen Zwischenfall gab, aber das gehört alles zum Lernprozess."



Teemu Suninen / Jarmo Lehtinen (Ford Fiesta WRC, Startnummer 3); Platz: 8; WM-Rang: 6 "In Finnland Rallye zu fahren, macht immer einen Riesenspaß, aber der Blick auf unsere WP-Zeiten an diesem Wochenende war ernüchternd", räumt der 25-Jährige ein. "Wir wissen, dass wir die nötige Pace fahren können, aber dies war einfach nicht unser Wochenende. Wir konnten niemals um die Spitzenplätze kämpfen und müssen vor unserem nächsten Auftritt einige Hausaufgaben erledigen."



Gus Greensmith / Elliott Edmondson (Ford Fiesta WRC, Startnummer 22); Ausfall; WM-Rang: 14 "Ich hörte eine Ansage meines Beifahrers, von der ich wusste, dass sie auf der WP Ruuhimäki nicht vorkommt. Das lenkte mich ab. Ich versuchte die Straße zu lesen und verpasste dann den Bremspunkt für eine scharfe Linkskurve. Als ich versuchte einzulenken, trafen wir einen Baum und rissen ein Rad ab. Wir sind enttäuscht, aber gesundheitlich sind Elliott und ich in Ordnung okay - das ist im Moment das Wichtigste."



# # #



Ford-Werke GmbH



Die Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert. Weitere Presse-Informationen finden Sie unter http://www.media.ford.com.



Pressekontakt:



Hartwig Petersen

Ford-Werke GmbH

+49 (0) 221/90-17513

hpeter10@ford.com



Original-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6955/4340267