Die Vorstände und Aufsichtsräte kleiner Firmen verkaufen Aktien. Da sich der Handelsstreit verschärft, könnte der Trend auf größere Unternehmen überschwappen.

Lange Zeit gab es bei den Topmanagern deutscher Firmen am Aktienmarkt einen "Verkäuferstreik": Nur sehr wenige Führungskräfte trennten sich von den Aktien der eigenen Unternehmen. Doch seit einigen Wochen zeichnet sich eine Trendwende ab. Seit Mitte Juli haben die sogenannten Insider so viele Aktien verkauft wie zuletzt vor über einem Jahr. Gleichzeitig kauften sie weniger Aktien der eigenen Firmen. Ein ähnliches Muster - mehr Verkäufe, weniger Käufe - hatte sich bereits Anfang Juli abgezeichnet.

Aus den Transaktionen der Insider, die die Unternehmen an die Bafin melden müssen, berechnet Olaf Stotz, Professor an der Privatuniversität Frankfurt School of Finance and Management, gemeinsam mit den Experten von Commerzbank Wealth Management alle zwei Wochen das Insiderbarometer exklusiv für das Handelsblatt. Zuletzt ist das Barometer deutlich um sieben auf 135 Punkte und damit den niedrigsten Stand seit einem Jahr gefallen. Es gibt zwar immer noch mehr Käufe als Verkäufe durch deutsche Topmanager, doch die Tatsache, dass das Barometer sinkt, mahnt zur Vorsicht.

Für den Dax signalisiert das Barometer laut Stotz, dass das Kurspotenzial zunächst ausgereizt sein dürfte. Ein unmittelbares Zeichen für ein starkes Fallen der Aktienkurse sieht der Hochschullehrer indes noch nicht. Dafür müssten die Verkäufe in der Breite anziehen. In der Tat ging ein Großteil der jüngsten Verkäufe auf zwei kleine Unternehmen zurück, die nicht in einem der Indizes Dax, MDax oder SDax notieren. Deshalb tauchen sie auch nicht in der Rangliste der größten Verkäufe auf (siehe Tabelle).

Beim Biotechunternehmen Biofrontera trennten sich gleich mehrere Insider im Rahmen von Zukäufen eines Großaktionärs von Aktien für insgesamt mehr als sieben Millionen Euro. Bei Publity, einem Finanzinvestor für Gewerbeimmobilien, verkaufte Vorstandschef Thomas ...

