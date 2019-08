Nachdem Japan Südkorea von der Liste bevorzugter Handelspartner gestrichen hat, beteiligen sich nun immer mehr Südkoreaner am Boykott japanischer Produkte.

Inmitten des eskalierenden Handelsstreits zwischen Tokio und Seoul beteiligen sich immer mehr Südkoreaner am Boykott japanischer Produkte. Zudem versammelten sich nach Angaben der Zeitung "Korea Herald" vom Montag am Wochenende fast 15 000 Menschen in Seoul zu einer Mahnwache mit Kerzenlicht, um gegen die Maßnahmen der japanischen Regierung zu protestieren, die Südkorea von der Liste bevorzugter Handelspartner gestrichen hatte.

Demnach sind die allein Verkäufe der japanischen Modekette Uniqlo seit der zweiten Juli-Woche um 40 Prozent eingebrochen, berichtet der "Korea ...

