Der Handelsstreit zwischen den USA und China verunsichert die Anleger. Der Dax dürfte zum Handelsstart unter der Marke von 12.000 Punkten verharren.

Die Verschärfung des Handelsstreits zwischen den USA und China belastet auch in der neuen Woche die Märkte: Nachdem am Freitag der Dow Jones im Minus geschlossen hatte und der Dax zum Handelsschluss unter der psychologisch wichtigen Marke von 12.000 Punkten geblieben war, wirkt der Schock bei den Anlegern auch am Montag nach.

Der japanische Leitindex Nikkei gab zum Wochenstart deutlich nach, die Anleger fliehen in Gold und Staatsanleihen. Und auch der Dax notiert vorbörslich deutlich im Minus. Ob der deutsche Leitindex die 12.000-Punkte-Marke in den kommenden Tagen nachhaltig zurückerobern kann, ist mehr als fraglich.

US-Präsident Donald Trump hatte am vergangenen Donnerstag weitere Strafzölle auf chinesische Waren angekündigt und die Märkte auf Talfahrt geschickt. "Statt den Konflikt zu lösen, setzt Trump noch einen drauf", kommentierte Marktanalyst Salah Bouhmidi vom Broker DailyFX die Eskalation. An ein schnelles Ende des Handelsstreits glaubt kaum noch jemand. Vielmehr wächst die Furcht vor einer globalen Rezession. Die Termine im Überblick.

1 - Vorgabe aus den USA

Die Eskalation im Zollstreit mit China hat die Wall Street am Freitag ins Minus gezogen. Nach den Verlusten am Donnerstag verloren auch am Freitag die wichtigsten Indexes: Der Dow Jones fiel um 0,4 Prozent auf 26.485 Punkte, der breiter gefasste S&P gab um 0,7 Prozent auf 2932 Stellen nach, die Nasdaq verlor 1,3 Prozent auf 8004 Zähler. Auf Wochensicht verlor der Dow 2,6 Prozent, der S&P 3,1 Prozent und die Nasdaq 3,9 Prozent. Der Dax hatte am Freitag 2,9 Prozent verloren, der EuroStoxx50 3,1 Prozent.

Hintergrund war die Ankündigung des US-Präsidenten Donald Trump, ab dem 1. September Sonderzölle auch auf bisher davon verschonte chinesische Waren im Volumen von 300 Milliarden Dollar verhängen zu wollen. China kündigte Gegenmaßnahmen an. Dies nährt die Furcht vor einer globalen Rezession. Der Marktstrategie Michael Antonelli von Robert Baird sprach von einer kalten Dusche für die Anleger. "Der Markt hatte sich an den gegenwärtigen Status ...

