BUD: Vorsicht ist hier die Mutter der Bierkiste!

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN: US03524A1088: Die Aktie des weltgrößten Brauerei-Konzerns zeigt sich im letzten Halbjahr in einem schönen Aufwärtstrend, der nur im Mai ein Abtauchen unter den 50er-EMA erlaubte. Am 25. Juli lieferte Anheuser Busch überzeugende Quartalszahlen und wir sahen am Folgetag ein deutliches Gap nach oben. Aktuell läuft die Konsolidierung in Richtung der oberen Linie des Gap bei 98,20.Bei der Betrachtung auf die Sicht von 12 Monaten lässt sich eine Tasse-Henkel-Formation erkennen, die gleichfalls als bullisches Chartsignal zu interpretieren wäre. Typisch wäre jetzt eine Seitwärtsbewegung mit anschließendem Breakout.Der Konzern hat ein starkes Portfolio mit weltweit bekannten Marken wie Budweiser, Stella Artois und Corona. In Deutschland braut man Becks, Hasseröder, Diebels und Spaten-Löwenbräu. Dennoch gibt es Warnzeichen: Der Börsengang der Asiensparte wurde kurzfristig abgeblasen und jetzt liegt auch noch eine Klage bei den US- Behörden vor. Derzufolge hätte Anheuser Busch Kursmanipulationen betrieben, indem Unternehmenszahlen geschönt worden seien, um einer möglichen Herabstufung seiner Bonität entgegenzuwirken. Weitere Informationen: http://securities.stanford.edu/filings-documents/1070/ABISN00_01/2019621_f01c_19CV05854.pdf.Hier sollten wir zunächst abwarten bis sich die Vorwürfe geklärt haben. Falls sich der Verdacht erhärtet, könnte ein Kurssturz die Folge sein. Sofern sich alles als heiße Luft herausstellt, könnte Anheuser Busch wie neulich Wirecard nach oben durchstarten.Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/bud-vorsicht-ist-hier-die-mutter-der-bierkiste/Aussicht:Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in BUD.