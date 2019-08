Die Bepreisung von CO2-Emissionen ist dabei jedenfalls für die Chemieindustrie nichts völlig Unbekanntes. 2005 hat die EU gemeinsam mit drei weiteren Staaten das Europäische Emissionshandelssystem (EU-ETS) eingeführt. Betreiber von Kraftwerken und Anlagen in bestimmten Industriebranchen - darunter auch die chemische Industrie - müssen seither für jede Tonne emittiertes CO2 ein entsprechendes Zertifikat erwerben. Einen Teil der Zertifikate erhalten Anlagenbetreiber kostenlos, die übrigen werden versteigert.

Das EU-ETS erfasst derzeit aber nur etwa 45 % aller Emissionen. Das neue System soll möglichst über alle Branchen und Sektoren gelten. Die an den Energiebörsen für CO2-Zertifikate aufgerufenen Preise liegen außerdem - trotz stark ansteigender Tendenz - mit knapp unter 30 Euro/t noch deutlich unter den derzeit in Berlin kursierenden Werten. So schwebt Umweltministerin Schulze offenbar ein Startpreis im Jahr 2020 von 35 Euro/t CO2 vor. Dieser soll bis 2030 dann schnell linear auf 180 Euro/t steigen. Ob der CO2-Preis kommt, welche Sektoren oder Branchen betroffen bzw. ausgenommen sein werden, ist noch unklar. Genauso wie das konkrete Modell der CO2-Bepreisung: Denkbar ist etwa eine Steuer oder aber ein erweitertes, nationales Handelssystem. Das Umweltministerium hat dazu bereits verschiedene Studien in Auftrag gegeben. Im September will die Bundesregierung entscheiden.

Nationales System als Übergangslösung

Den besten Weg für den Klimaschutz sieht Prof. Dr. Manuel Frondel vom Essener RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung mittelfristig in einem europaweiten Handelssystem über alle Sektoren. Da eine solche Umsetzung kurzfristig ...

