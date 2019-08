Der Immobilienkonzern American Homes 4 Rent (ISIN: US02665T3068, NYSE: AMH) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,05 US-Dollar an die Anteilsinhaber ausbezahlen. Aktionäre erhalten die Ausschüttung am 30. September 2019 (Record date: 13. September 2019). Damit werden auf das Jahr hochgerechnet 0,20 US-Dollar ausbezahlt. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Börsenkurs von 24,21 US-Dollar (Stand: 2. August 2019) und unter ...

