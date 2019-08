INRN SW - Interroll H1 Ebitda CHF43,5 MioOMV AV - ORF: OMV investiert Millionen für Ölsuche im Weinviertel PWO - Progress-Werk Oberkirch AG: PWO berichtet über das erste Halbjahr 2019 und erhöht Ausblick SPR - KKR-OFFERTE FÜR AXEL SPRINGER ERREICHT MINDESTANNAHMESCHWELLEG24 - ELLIOTT HÄLT ÜBER 7% AN SCOUT24; FORDERT MASSNAHMENNDX1- Nordex erhält Auftrag über 269 Megawatt aus den USA STM - STABILUS SIEHT GJ UMSATZ VON ETWA EU950 MIO BIS EU960 MIOHYQ - HYPOPORT SIEHT WEITER GJ EBIT VON EU32 MIO BIS EU40 MIOQSC - QSC: Hohes EBITDA und hoher Free Cashflow in Q2 2019 infolge Plusnet-Verkaufs EVK - Evoniks 625 Mio $ Kauf von PeroxyChem von FTC in Frage gestellt VOW3 - Volkswagen gerät im Streit mit Dieselkunden zunehmend unter Druck. Zahlreiche Gerichte stützen sich ...

