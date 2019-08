Insgesamt wurde letzte Woche ein Anleihevolumen von rund EUR 9,9 Mrd. begeben (76 % aus dem Corporate Segment). Eine nennenswerte EUR Emission gibt es für letzten Freitag nicht zu berichten. Am Anleihe-Sekundärmarkt zeigen sich u.a. wieder einmal die neuen Entwicklungen im US Handelsstreit. So notieren die Risikoprämien aller von uns verfolgten EUR Benchmarkindizes sowohl im Non-Financials (Investment Grade: 6 BP; High-Yield: 27 BP) als auch Financials (Senior: 4 BP; Subordinated: 14 BP) Bereich im Wochenvergleich spürbar weiter. Ratings: Mit der abgeschlossenen Übernahme von Liberty Global Aktiva (inklusive Unitymedia) durch Vodafone , erhöhte S&P die Ratings des deutschen ...

