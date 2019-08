++ Inflation aus der Türkei sollte sich im Juli beschleunigt haben ++ Endgültige EMIs aus europäischen Ländern; erste Messwerte aus Spanien, Italien und Großbritannien ++ ISM-Index zum nicht-verarbeitenden Gewerbe aus den USA am Nachmittag ++09:00 Uhr | Türkei | Inflation (Juli): Die türkische Lira stand in letzter Zeit unter Verkaufsdruck, was auf eine große Zinssenkung durch den neuen Gouverneur der CBRT zurückzuführen ist. Die derzeitige Risikoaversion an den Märkten ...

