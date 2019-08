Markteilnehmer fürchten eine weitere Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China. Das drückt die Ölpreise am Montagmorgen.

Die Ölpreise sind zu Wochenbeginn nach einer zwischenzeitlichen Erholung am Freitag wieder gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 61,22 US-Dollar. Das waren 67 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 54 Cent auf 55,12 Dollar.

Am ...

