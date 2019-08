++ Kein Ende des Handelskonflikts in Sicht ++ Asiatische Aktienmärkte und Futures der Wall Street fallen weiter ++ Abverkauf beim DE30 nicht aufzuhalten ++US-Präsident Donald Trump ließ letzte Woche mit seiner überraschenden Zollankündigung den fortlaufenden Handelsstreit zwischen den USA und China erneut eskalieren und verschlechterte damit deutlich die allgemeine Risikobereitschaft. Diese Nachricht kam, nachdem die Fed wie erwartet die Zinsen senkte und die Erwartungen an eine weitere geldpolitische Lockerung dämpfte. China soll sich nicht an das Versprechen gehalten haben, mehr landwirtschaftliche Produkte aus den USA zu kaufen. Interessant ist jedoch, dass Trump laut einem Bericht ...

