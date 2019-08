Mit ihren kurzzeitigen Anstieg über die 50-Tagelinie hatte die ThyssenKrupp-Aktie im Juli wieder etwas Hoffnung im Bullenlager aufkeimen lassen. Doch diese wurde schnell wieder von der Realität eingeholt. Der Kurs entwickelte sich zunächst parallel zur fallenden 50-Tagelinie abwärts und versuchte diese am Donnerstag noch einmal zu attackieren. Das erneute Scheitern der Käufer am EMA50 quittierte der Markt am Freitag mit einem dynamischen Abverkauf. Die ThyssenKrupp-Aktie fiel wie ein Stein und ging ... (Dr. Bernd Heim)

