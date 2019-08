++ Europäische Aktienmärkte beginnen neue Handelswoche nach starken Kursverlusten in Asien tiefer ++ DE30 unterschreitet wichtige technische Unterstützung ++ Deutsche Kreditgeber sind immer noch nicht überzeugt, ob EZB Tiering-System einführt ++Nach einem schwachen Handel in Asien ist der Beginn der neuen Handelswoche auch in Europa nicht gut, da die großen Aktienindizes mit einem Rückgang von fast 1% gestartet haben. Diese beunruhigende Entwicklung ist das Ergebnis einer weiteren Eskalation des Handelskonflikts zwischen den USA und China. Laut einem Bericht einer chinesischen Zeitung vom Wochenende fragt sich Peking, ob weitere Verhandlungsgespräche mit Washington sinnvoll sind, da US-Präsident Donald Trump durch die Ankündigung einer für den 1. September geplanten ...

