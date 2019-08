Der beispiellose Boom endet. Viele Firmen zehren von der Substanz, bauen Guthaben auf Arbeitszeitkonten ab und trennen sich von Leiharbeitern. In den Belegschaften wächst die Unruhe. Wen trifft der Abschwung?

Rainer Hundsdörfer ist selten ratlos. Aber wohin die Konjunktur seine Firma in den nächsten Jahren treibt, das wüsste der Chef von Heidelberger Druckmaschinen gerne selbst. Muss er mit einem Sturm rechnen? Oder wird sich die "handfeste Branchenrezession" am Ende doch nicht als so schlimm erweisen? Im Juni gingen die Aufträge zurück, im Juli kamen sie wieder. Die Verunsicherung sei "Gift für die Wirtschaft", sagte Hundsdörfer auf der Hauptversammlung der Heidelberger vor ein paar Tagen. Und kündigte an, die Arbeitszeitkonten der Mitarbeiter zu erleichtern. Die Überstundenreserve ist eine Art Puffer zwischen Normalität und Krise. Verkleinert sich der Puffer, vergrößert sich der Druck auf die Beschäftigten. Das Unternehmen aus Baden hat vorsorglich Kurzarbeit angemeldet, wenn auch noch nicht vollzogen. Die Angst geht wieder um in Heidelberg. Nach der Finanzkrise 2008 hat hier fast jeder zweite Beschäftigte kurzgearbeitet. Wie schlimm wird es diesmal?

Fest steht: Der beispiellose Zehn-Jahres-Aufschwung neigt sich dem Ende entgegen. Und die Unternehmen greifen auf ihre Personalreserven zu, weil sie mit konjunkturellen Unwettern rechnen. Sie räumen die Arbeitszeitkonten ihrer Mitarbeiter und trennen sich von Leiharbeitern - auch wenn die dunklen Wolken am Konjunkturhimmel noch nicht bedrohlich sind, nur bedrohlich scheinen. Viele Unternehmen kämpfen zugleich mit dem Strukturwandel, mit teuren Investitionen für die Digitalisierung - und mit Revolutionen in ihrer Branche, vor allem die Automobilindustrie.

Jeder dritte Betrieb in Deutschland nutzt heute Arbeitszeitkonten - doppelt so viele wie 1999. Sie vertrauen darauf, dass flexible Modelle und "atmende Belegschaften" eine Krise gut abwettern können. Aber wie robust stehen die Unternehmen nach den Boomjahren tatsächlich da? Wie groß sind die Reserven der Betriebe, um knappe Fachkräfte zu halten, die man im nächsten Aufschwung wieder brauchen wird? Oder in der Sprache der Automobilwirtschaft: Wie gut sind die Stoßdämpfer im Personalwesen der Firmen angesichts der schwierigen Teststrecke, die vor ihnen liegt?

Daimler und BMW haben bereits ihre Gewinnziele kassiert. Viele Zulieferer wie Schaeffler, Conti, Mann+Hummel oder Marquardt wollen Jobs abbauen oder verlagern, schließen Standorte. Einige andere, etwa der Kupferleiterhersteller KMD Connectors, der Innenausrüster IAC in Niederbayern oder auch Gestamp aus Bielefeld, denken über Kurzarbeit nach. China fällt als Konjunkturmotor aus. Der Brexit steht vor der Tür. Die USA drohen der Wirtschaftswelt mit Zöllen - "die Boomzeiten sind erst einmal vorbei", schreibt das ifo Institut im jüngsten Beschäftigungsbarometer. Und das gilt nicht nur für Autobauer, sondern für das produzierende Gewerbe insgesamt, vor allem für Unternehmen, die Autos, Maschinen, Werkzeuge und Anlagen herstellen. Sie alle würden "ihren Personalbestand tendenziell verkleinern", schreiben die ifo-Autoren. Der Maschinenbauerverband rechnet mit mehr Kurzarbeit. In der Chemiebranche gehen sieben Prozent der Unternehmen an die Arbeitszeitkonten ihrer Mitarbeiter ran. Die BASF reduziert ihre Gewinnziele.

Zwei-Fronten-Kampf

Der Zulieferer Mahle aus Stuttgart zum Beispiel zapft nun seine Reserven an. Die Firma erwirtschaftet fast 13 Milliarden Euro Umsatz, unter anderem mit Produkten für den Verbrennungsmotor, mit Kolben, Zylindern, Ventilen - sie kämpft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...