Handelsstreit, drohende Strafzölle und keine Einigung in Hinsicht: Derzeit sieht es nicht gut aus für die deutschen Autobauer und ihre Zulieferer. Daher sei es möglich, dass deren Aktienkurse an diesem Montag zu den Verlieren gehören könnten, schrieb das Finanzportal "finanzen.net" am Montag. Mögliche Strafzölle auf Autoimporte aus der Europäischen Union könnten etwa den operativen Gewinn von BMW und Mercedes um bis zu 20 Prozent schmälern. Das prognostiziert laut Bericht der Analyst George Galliers ... (Claudia Wallendorf)

