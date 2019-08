Was für ein eindrucksvolles Lebenszeichen von der Aktie von Aphria. Die Aktie des kanadischen Cannabisproduzenten gewann am Freitag an der Heimtatbörse in Toronto mehr als 40 Prozent auf 9,67 Kanadische Dollar. Grund waren starke Zahlen für das zweite Quartal. Während bislang die Cannabisproduzenten die Anleger nicht überzeugen konnten, gelang Aphria mit dem Sprung in die schwarzen Zahlen ein starkes positives Signal.Aphria hat im vierten Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres 2018/19 (per 31. ...

