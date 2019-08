Warum Investor Elliott gerade jetzt auf die Zerschlagung der Scout-Gruppe drängt - und was Axel Springer damit zu tun haben könnte.

Tobias Hartmann dürften die Ohren klingeln, bei all den scheinbaren Lobeshymnen, die Investor Elliott gerade anstimmte: Immobilienscout24 sei eines der "besten Online-Kleinanzeigengeschäfte der Welt", es nehme eine "führende Marktposition in einem der attraktivsten Kleinanzeigenmärkte der Welt" ein und stehe für einen Unternehmenswert von fünf Milliarden Euro. Und auch das das zweite stolze Pferd in Hartmanns Stall, der Münchner Socut24-Gruppe, die Gebrauchtwagen-Plattform Autoscout24, biete Investoren "Zugang zu einem einzigartigen Investment in führende Plattformen auf dem gesamten Kontinent". So viel Verkaufs-Poesie in einem Schreiben des knallharten Investors aus den USA lässt aufhorchen.

Denn klar ist - hier will nicht etwa ein Geldgeber den Vorstandschef eines Unternehmens loben, an dem er mit etwa 400 Millionen Euro beteiligt ist. Stattdessen ist jeder Satz vor allem: eine Spitze und ein Stachel, den der umtriebige Investor Paul Singer der Führungsspitze der Scout-Gruppe da gerade in einem offenen Brief ins Fleisch treibt.

Denn nicht einmal zwischen den Zeilen, sondern in aller Deutlichkeit streicht Elliott heraus: Die Scout-Gruppe mag interessant und die unternehmerische Leistung zu ihrem Aufbau auch aus seiner Sicht bis hierher beachtlich sein - die ...

