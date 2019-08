Eine neue App ermöglicht die Steuerung von Sonnenschutz und Licht per PC, Tablet und Smartphone. Die App für das Funksystem WMS (Warema Mobile System) ermöglicht den Zugriff lokal vor Ort sowie aus der Ferne. Die grafische Ansicht zeigt auf den ersten Blick die aktuelle Position des Sonnenschutzes und bei Raffstoren auch den Stand der Lamellenwinkel. Die App verfügt unter anderem über eine Zeitschaltuhr, einfach zu bedienende Automatiken und eine Astrofunktion. Die Steuerung per Sprachassistent ist ebenfalls möglich. Der Startbildschirm lässt sich einfach personifizieren, so dass er die Favoriten des Nutzers abbildet. ...

