Eine zunehmende Furcht vor einem ungeregelten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union hat das britische Pfund zum Wochenauftakt belastet. Die Währung gab am Montag zum Euro knapp 0,7 Prozent nach. Ein Euro kostete im Gegenzug zeitweise mit 92 Pence so viel wie seit September 2017 nicht mehr. Zum Dollar notierte das Pfund nahe des 31-Monats-Tiefs, das in der vergangenen Woche erreicht wurde.

