Die Aixtron-Aktie hat sich in den vergangenen Wochen wieder deutlich nach oben gearbeitet. Am 12. Juli wurde beim Stand von 7,33 Euro ein neues 18-Monats-Tief markiert, doch auf diesem Niveau konnten die Käufer den Kurs stabilisieren und Mitte des Monats eine neue Aufwärtsbewegung einleiten. Diese hat den Kurs Anfang August auf ein neues 2-Monats-Hoch bei 10,53 Euro ansteigen lassen. Dazu beigetragen haben auch die guten Halbjahreszahlen, die der Chipanlagenbauer am 25. Juli veröffentlicht hat. ... (Alexander Hirschler)

