Der kanadische Brennstoffzellenhersteller Ballard Power hat in den vergangenen Wochen weitere Aufträge für Brennstoffzellenmodule erhalten. Die Bestellungen umfassen insgesamt 27 Module, die Busse in Aberdeen und in der norditalienischen Stadt Bozen mit Energie versorgen sollen. An der Börse wurden diese Nachrichten mit Wohlwollen aufgenommen. Zum Ende der vergangenen Woche gelang der Aktie der Sprung auf ein neues 18-Monats-Hoch bei 4,04 Euro. Der Kurs verläuft oberhalb der 50-Tagelinie (EMA50) ... (Alexander Hirschler)

Den vollständigen Artikel lesen ...