Nordex Aktie: Probleme - und keine Lösung? Nordex ist auch am Montag erneut nach unten gerutscht. Das Unternehmen gilt offenbar inzwischen bei vielen Analysten als überbewertet, da die guten Zahlen aus dem zweiten Quartal 2019 offenbar die Erwartungen für das gesamte Jahr noch nicht nach oben schrauben konnten. Die Gewinnmitnahmen führten in den vergangenen vier Wochen zu Abschlägen in Höhe von 40 %. Allerdings ist der "kleine Crash" nicht so gravierend, wie es anfangs wirkt. Denn bislang konnte ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...