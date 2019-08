Trumps neue Zolldrohung und die Reaktion Chinas versetzen die Anleger in Panik. Bisher haben Investoren auf eine Einigung im Handelsstreit geglaubt. Doch die Hoffnung schwindet nun.

Erst kamen die Zölle, dann die Vergeltung. Weil Trump insgesamt 300 Milliarden Dollar neue Zölle auf chinesische Waren verhängen will, reduziert China seine landwirtschaftlichen Importe aus den USA und lässt den Yuan deutlich abwerten. An den US-Börsen sorgt dieses Gefecht für Panik. Für den Dow Jones war es der schlechteste Tag in diesem Jahr. 2,9 Prozent verlor der Aktienindex am Montag. Beim S&P 500 waren es 2,98 Prozent, beim Technologie-Index Nasdaq sogar 3,47 Prozent. Zudem verloren die Apple-Papiere zwischenzeitlich mehr als fünf Prozent, weil der iPhone-Hersteller viele seiner Geräte in China produziert.

Grund ist vor allem die Sorge, dass sich die beiden Länder mit den jüngsten Schritten in den Handelsfragen wieder voneinander entfernt haben. "Die Menschen haben Angst, dass dies ein Erreichen eines Handelsabkommens deutlich erschwert hat", erläutert Robert Pavlik, Chef-Investment-Stratege vom Vermögensverwalter SlateStone Wealth LLC in New York.

Der Optimismus an den Aktienmärkten seit Anfang des Jahres war ...

