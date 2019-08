Seit der Ausschüttung der Dividenden, die am 22. Juli verbucht wurden, steht die Aurelius-Aktie unter Abgabedruck. In einem schwachen Gesamtmarkt ging es am Montag weiter in südliche Richtung, sodass nun auch das aktuelle 6-Monats-Tief bei 35,09 Euro immer näher rückt. Kann diese Marke nicht verteidigt werden, drohen weitere Rücksetzer in Richtung der 30,00-Euro-Marke. Das Chartbild ist derweil bärisch einzuschätzen. Zum einen verläuft der Kurs unterhalb der 50-Tagelinie (EMA50), zum anderen zeigt ... (Alexander Hirschler)

