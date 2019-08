Unternehmen und Bürger geraten immer schneller in den Verdacht der Steuerhinterziehung. Die meisten Verfahren werden zwar eingestellt, doch viele Betroffene sind dennoch ruiniert. Politiker fordern nun mehr Maß.

Es wirkt, als betreibe Markus Adick im gediegenen Bonner Musikerviertel eine Zahnarztpraxis für Privatpatienten: der Altbau weiß getüncht, der Flur mit edlen Kacheln gefliest, die Fenster im Erdgeschoss mit Milchglas verblendet.

Und der Schein trügt nur halbwegs: Die Menschen, die bei Adick aufkreuzen, sind so verzweifelt wie jene, die mit Schmerzen zum Zahnarzt kommen. Der 41-Jährige arbeitet als Anwalt für Steuerstrafrecht. "Wer hierher kommt, kommt nicht gern", sagt er. Es ist eine Untertreibung.

Da ist zum Beispiel der Broker aus Frankfurt, der am Morgen zuvor, Punkt sieben Uhr, Besuch vom Staatsanwalt und vier Steuerfahndern bekam. Sie zeigten ihm einen Durchsuchungsbeschluss ("Verdacht der Steuerhinterziehung in besonders schwerem Fall"), durchwühlten die Wohnung, beschlagnahmten PC, Ordner, USB-Sticks und versetzten Ehefrau und Kinder in Panik. 24 Stunden später versucht der Broker bei Adick, von seiner bürgerlichen Existenz zu retten, was zu retten ist.

Dass Adick mehr denn je zu tun hat, liegt an einer Entwicklung, die viele Unternehmer, Steuerexperten und Bürger zusehends beunruhigt: Um ins Visier der Steuerfahnder und Staatsanwälte zu geraten, muss man nicht in krumme Deals wie Cum-Ex verwickelt sein, bei denen Banker, Berater und Vermögende Aktien hin- und hergeschoben haben, um sich die nur einmal fällige Kapitalertragsteuer mehrfach erstatten zu lassen. Man muss auch nicht wie Ex-Post-Chef Klaus Zumwinkel Millionen Euro in Steueroasen versteckt oder wie Bayern-Boss Uli Hoeneß Spekulationsgewinne nicht versteuert haben.

Der normale Fall sei, sagt Adick, dass ein Unternehmen sich bei der monatlichen Umsatzsteuervoranmeldung um 10 000 Euro vertue, den Fehler anschließend korrigiere und dadurch automatisch der Steuerhinterziehung verdächtigt werde. Oder dass ein Betrieb die Jubiläumsveranstaltung für einen verdienten Mitarbeiter nicht als geldwerten Vorteil versteuere.

Zuletzt zeigte der Fall des Sportmodeherstellers Bogner, wie niedrigschwellig die Strafverfolger agieren. Bogner hatte Mitarbeitern Kleidungsstücke zum Vorzugspreis überlassen. Später stellte die Firma fest, dass sie nicht den geldwerten Vorteil versteuert hatte, und meldete dies dem Finanzamt. Das war vor gut anderthalb Jahren, Bogner kooperierte und lieferte jede Menge Unterlagen. Doch dann, vor anderthalb Wochen, rückte die Staatsmacht trotzdem an, um Akten zu beschlagnahmen.Die vielen zumeist unspektakulären Fälle summieren sich zu einer spektakulären Zahl: Mehr als 95 000 Verfahren waren zu Jahresbeginn bei den Finanzbehörden und Staatsanwaltschaften anhängig. Das sind deutlich mehr als noch vor zehn Jahren. Dabei sind die Steuerpflichtigen nicht unehrlicher geworden; vielmehr ist es so, dass die Behörden ihre Jagd auf Steuersünder intensiviert haben. Und nicht selten scheinen sie dabei zu übertreiben. Das meint zumindest der Bochumer Steuerrechtler Roman Seer: "Wir haben es mit einer Überdehnung des Strafbarkeitsvorwurfs zu tun."

Es sind die Schattenseiten im ehrenwerten Kampf gegen die systematische Steuerhinterziehung, den der frühere Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) auf internationaler Ebene begonnen hat und der auch bei seinem Amtsnachfolger Olaf Scholz (SPD) "ganz oben auf der Agenda steht", so das Ministerium. Insbesondere der grenzüberschreitende Informationsaustausch, an dem sich mehr als 140 Länder mittlerweile beteiligen, schafft neue Verdachtsfälle. Und da in Deutschland der sogenannte Amtsermittlungsgrundsatz gilt, müssen die Behörden allen Spuren nachgehen.

Genau das wird nun zum Problem. "Mehr Maß und Mitte" fordert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...