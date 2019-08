Vor knapp elf Jahren begann mit der Lehman-Pleite ein Bankensterben. Die Angst vor zahlungsunfähigen systemrelevanten Banken ist geblieben. Was Anleger daraus lernen können und wie sie ihr Depot sicherer machen.

Banken-Insolvenzen kommen in Deutschland glücklicherweise nicht so oft vor - auch, weil angeschlagene Finanzinstitute oft hinter den Kulissen rechtzeitig fusioniert werden. Manchmal geht es allerdings doch schief. Wie kann es dazu kommen? Sind die Auslöser extrem seltene und plötzliche Ereignisse, die niemand hätte vorhersehen können (bekannt als "Schwarze Schwäne")? Oder hätte in den meisten Fällen das Management die Bank schützen können und sollen - und, wenn ja, wie? An sich geht es Finanzhäusern in punkto Insolvenz nicht anders als anderen Firmen auch. Da Banken jedoch von Natur aus eine geringere Eigenkapitalquote haben als andere Unternehmensformen, sind sie insbesondere für zwei mögliche Krisenfaktoren besonders anfällig.

Faktor 1: Allgemein akzeptierte Annahmen können gefährlich werden

Banking funktioniert nach dem Prinzip der großen Zahlen: Fehleinschätzungen bezüglich der Zukunftsaussichten einzelner Unternehmen, mögliche Zahlungsausfälle von Kreditnehmern und Schwankungen im Konjunkturzyklus sind in den Kalkulationen der Bank berücksichtigt - bis zu einem gewissen Grad zumindest. Gefährlich wird es aber bei grundlegenden, von allen akzeptierten Annahmen wie:• Bei Finanzprodukt X kann aufgrund der Besicherung nichts passieren: So etwa geschehen im Vorfeld der Subprime-Finanzkrise bei den sogenannten "ABS - Asset-backed Securities".• Der Staat wird Bank Y bestimmt retten: Dies war vor der Finanzkrise, bis zur Pleite von Lehman Brothers 2008, eine gängige Annahme insbesondere für sogenannte "systemrelevante" Banken• Andere EU-Länder würden Land Z nicht pleite gehen lassen: Eine weiterhin gängige Annahme für EU-Ländern, die allerdings durch den Schuldenschnitt in Griechenland 2011 Schaden genommen hat

Wenn sich nun aber ein Teil dieser Annahmen als nicht zutreffend herausstellt, kann es brenzlig werden. Doch ist bereits die Fehlannahme tödlich?

Faktor 2: Die Menge macht das Gift

Damit eine solche Fehleinschätzung einer Bank das Genick ...

Den vollständigen Artikel lesen ...