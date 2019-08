An diesem Dienstag könnte sich die Talfahrt an den Aktienmärkten fortsetzen. Bei den Einzelwerten stehen die Deutsche Post und Beiersdorf im Fokus.

Aus Furcht vor einer Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China sind Anleger derzeit stark verunsichert. Wird sich die Talfahrt an den Börsen fortsetzen?

Am Devisenmarkt übersprang der Dollar zum Wochenstart erstmals seit mehr als elf Jahren die Marke von sieben Yuan. Analysten befürchten, dass die Yuan-Abwertung eine neue Front in dem Handelsstreit eröffnen und zu einem Währungskrieg führen könnte. Der Yuan darf einen von der Notenbank täglich vorgegebenen Kurs nur in einer bestimmten Spanne über- oder unterschreiten.

Die chinesische Zentralbank habe bislang einen schwächeren Yuan verhindert, um die Verhandlungen mit den USA nicht zu gefährden, sagte Julian Evans-Pritchard, China-Volkswirt beim Analysehaus Capital Economics. "Die Tatsache, dass sie jetzt aufgehört haben, die Marke von sieben zum Dollar zu verteidigen, lässt darauf schließen, dass sie jede Hoffnung auf ein Handelsabkommen mit den USA aufgegeben haben."

Eine Abwertung verbessert die Wettbewerbschancen chinesischer Firmen auf dem Weltmarkt und federt damit die wirtschaftlichen Folgen des Zollstreits mit den USA ab. US-Präsident Donald Trump wirft der Regierung in Peking seit langem vor, die Landeswährung zu manipulieren, um Vorteile im Außenhandel zu erzielen.

1 - Vorgabe aus den USA

Zum Wochenauftakt hat der Kursrutsch der chinesischen Landeswährung Yuan die Anleger an der Wall Street verunsichert. Viele Investoren fürchten, dass der Handelsstreit zwischen den USA und China in eine neue Runde geht. Insbesondere die jüngsten US-Zollankündigungen dürften es schwerer machen, dass beide Seiten doch noch ein Abkommen erzielen, sagte Robert Pavlick, Chefstratege beim Vermögensverwalter SlateStone Wealth. Später am Handelstag lastete zusätzlich die Ankündigung Chinas auf den Handel, den Kauf von US-Agrarprodukten auszusetzen.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 2,9 Prozent tiefer auf 25.717 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 sank rund drei Prozent auf 2844 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq fiel 3,5 Prozent auf 7726 Punkte.

2 - Handel in Asien

Die Verschärfung im Handelsstreit zwischen den USA und China hat am Dienstag auch die Börsen in Asien belastet und für kräftige Kursverluste gesorgt. In Tokio verlor der japanische Leitindex Nikkei bis zum Mittag rund zwei Prozent auf 2299 Punkte. Der MSCI-Index für asiatische ...

