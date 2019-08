Bisher stand ich dem Management von QSC eher skeptisch gegenüber. Diverse Ankündigungen, doch "geliefert" wurde nicht unbedingt überzeugend, um es einmal so auszudrücken. Doch aktuell sehe ich in Bezug auf die Bewertung der Aktie eine interessante Situation. Ich weise darauf hin, dass ich bei QSC investiert bin. Um was es geht: QSC hatte bekanntlich das eigene Telekommunikationsgeschäft in eine Tochter ("Plusnet GmbH") ausgegliedert, ich hatte mir die dazu gehörigen Diskussionen bereits bei der ... (Michael Vaupel)

