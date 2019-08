Auch bei der Kunststoffherstellung sind eine große Produktvielfalt und die individuelle Herstellung von unterschiedlichen Vormischungen heute an der Tagesordung. Dabei ist die schnelle und einfache Reinigung der Mischanlage unerlässlich. Durch steigende Personalkosten und immer striktere Umweltauflagen weltweit sind sowohl die Reinigungszeit als auch der Einsatz von Reinigungsmitteln und das Entsorgen von Schleppverlusten ein wichtiges Kriterium bei Investitionen in neue Mischanlagen.

Containermischer zeichnen sich insbesondere durch ihre hohe Flexibilität und eine im Vergleich zu statischen Mischern einfache Reinigung aus. Bei der Entwicklung des neuen Containermischers Typ Henschel CMQ stand neben der Qualität beim Mischen und Dispergieren das Reinigen im Vordergrund. Dafür wurden gezielt die kritischen Bauteile optimiert.

Bei einem Containermischer werden die zu mischenden Materialien vorab gewogen und in den Container (Mischbehälter) gefüllt. Für andere Rezepte können zusätzliche offline gereinigte Container verwendet werden. Anschließend wird der Behälter zum Mischer bewegt. Der Behälter wird geklemmt, zum Mischkopf angehoben und in Mischposition auf den Kopf gestellt. Nach Beendigung des Mischvorgangs selbst wird der Behälter nach unten geschwenkt und vom Mischer gelöst. Er wird weg vom Mischer zu einer separaten Entladestation zur Entleerung der Mischung transportiert.

Gründliche Reinigung ist das A und O

Für die automatische Reinigung des Containers gibt es bereits verschiedene Lösungen auf dem Markt, aber wenn eine Rezepturänderung erforderlich ist, müssen auch die mit dem Produkt in Berührung kommenden Teile des Mischers sehr gründlich gereinigt werden. Auch Verschmutzungen an der umliegenden Peripherie müssen gründlich entfernt werden, weil sie sonst unter Umständen in die neue Charge verschleppt werden, wenn ein neuer Container in Position gebracht wird. Typische kontaminierte Bereiche sind das Mischwerkzeug, der Mischkopf, der Mischerständer und die Containerführung.

Um das Mischwerkzeug leicht reinigen zu können, sollte dieses einfach zu demontieren und frei von scharfen Kanten und Schattenflächen sein. Ferner soll der beim Mischen entstehende Druck auf Wand und Boden gering gehalten werden, damit es zu keinen Ablagerungen ...

