Nachdem dem Erfolg der Smartphone-Bank N26, ist es leichter für andere digitale Banken geworden, Investoren zu finden.

Das Berliner Unternehmen Penta, das auf Konten für kleine Firmen spezialisiert ist, hat nun in einer Finanzierungsrunde unter Führung von HV Holtzbrinck Ventures über acht Millionen Euro eingesammelt. Das erklärte CEO Marko Wenthin exklusiv in einem Interview mit Bloomberg.

"Das ist unsere bislang größte Finanzierungsrunde", sagte er. Gleichzeitig kündigte er an, dass das bislang nur in Deutschland aktive Unternehmen im vierten Quartal auch in Italien starten wolle. Die Anzahl der Kunden soll von derzeit über 8000 bis zum Ende des Jahres auf 20.000 steigen.

Der Markt für Geschäftskunden ist stark umworben. Zu den Penta-Konkurrenten zählt der ebenfalls in Berlin ansässige Anbieter Kontist, der sich auf Selbstständige ...

