Tagesgewinner war am Montag Thomas Cook Group mit 35,02% auf 12,30 (387% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 156,62%) vor Klondike Gold mit 10,58% auf 0,29 (785% Vol.; 1W 16,13%) und LPKF Laser mit 5,26% auf 6,80 (123% Vol.; 1W -3,95%). Die Tagesverlierer: Mologen mit -52,49% auf 1,62 (503% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -62,50%), Gerry Weber mit -7,76% auf 0,06 (5% Vol.; 1W -10,00%), First Solar mit -6,93% auf 62,01 (210% Vol.; 1W -6,12%)Die höchsten Tagesumsätze hatten BP Plc (73176,23 Mio.), Vodafone (46784,84) und HSBC Holdings (44342,82). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2019er-Tagesschnitt gab es bei Sberbank (1482%), Celesio (827%) und Klondike Gold (785%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist Baumot ...

